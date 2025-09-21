Kalenderblatt: Was geschah am 21. September?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. September 2025

Namenstag

Matthäus

Historische Daten

2020 - Leon Draisaitl wird als erster deutscher Eishockey-Spieler zum wertvollsten Spieler in der amerikanischen Profiliga NHL gewählt.

2012 - Deutschlands einziger Tiefwasserhafen, der JadeWeserPort in Wilhelmshaven, wird eröffnet. Das Containerumschlagsunternehmen Eurogate will als Betreiber Frachter mit einem Tiefgang bis zu 16,5 Metern unabhängig von den Gezeiten abfertigen.

2003 - Die deutsch-amerikanische Raumsonde "Galileo" stürzt nach 14-jährigem Einsatz zur Erforschung des Jupiters und seiner Monde planmäßig in die Jupiter-Atmosphäre und verglüht.

2003 - Ministerpräsident Edmund Stoiber und die CSU erzielen erstmals eine Zweidrittelmehrheit der Sitze bei den Landtagswahlen in Bayern. Die CSU verbessert sich um 7,8 Punkte auf 60,7 Prozent.

1983 - Die amerikanische Kommunikationsbehörde FCC erteilt Motorola die Zulassung für das erste kommerzielle Mobiltelefon der Welt. Das Handy "DynaTAC 8000X" wiegt knapp 800 Gramm und ist 33 Zentimeter lang.

Geburtstage

1975 - Mario Czaja (50), deutscher Politiker, CDU-Generalsekretär 2022/23, Senator für Gesundheit und Soziales in Berlin 2011-2016

1955 - François Cluzet (70), französischer Schauspieler ("Ziemlich beste Freunde")

1950 - Bill Murray (75), amerikanischer Schauspieler und Komiker ("Und täglich grüßt das Murmeltier", "Ghostbusters", "Lost in Translation")

1950 - Hans Demant (75), deutscher Manager, Vorsitzender der Geschäftsführung von Opel 2004-2010

Todestage

1860 - Arthur Schopenhauer, deutscher Philosoph ("Die Welt als Wille und Vorstellung"), geb. 1788