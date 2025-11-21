Kalenderblatt: Was geschah am 21. November?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. November 2025

Namenstag

Amalberg

Historische Daten

2024 - Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen erlässt der Internationale Strafgerichtshof Haftbefehle gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, Ex-Verteidigungsminister Joav Galant und den Militärchef der Terrororganisation Hamas, Mohammad Diab Ibrahim Al-Masri. Nach israelischer Darstellung ist Al-Masri tot.

2015 - Sänger Xavier Naidoo wird Deutschland nicht beim Eurovision Song Contest (ESC) vertreten. Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) zieht seine Nominierung zurück, nachdem sich im Internet heftiger Widerstand wegen Naidoos politischer Aussagen geregt hatte.

1995 - Im amerikanischen Dayton (US-Bundesstaat Ohio) einigen sich die Präsidenten Serbiens, Bosniens und Kroatiens auf ein Abkommen zur Beendigung des Bosnien-Kriegs.

1980 - In Las Vegas (US-Bundesstaat Nevada) sterben 85 Menschen bei einem Brand im "MGM Grand"-Hotel.

1945 - In Berlin gründet die US-Militärverwaltung einen Radiosender als Gegenstimme zum sowjetisch kontrollierten Berliner Rundfunk. Der Rias (Rundfunk im amerikanischen Sektor) sendet ab Februar 1946. Nach der Wiedervereinigung geht er im Deutschlandradio auf.

Geburtstage

1965 - Björk (60), isländische Popsängerin ("Army of Me"), Komponistin und Schauspielerin ("Dancer in the Dark")

1945 - Goldie Hawn (80), amerikanische Schauspielerin ("Der Club der Teufelinnen", "Schütze Benjamin")

1940 - Götz Adriani (85), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter, Gründungsdirektor der Tübinger Kunsthalle 1971-2005

1840 - Kaiserin Viktoria, deutsche Kaiserin, Tochter der britischen Königin Victoria, Gattin des 99-Tage-Kaisers Friedrich III., Mutter von Kaiser Wilhelm II., gest. 1901

Todestage

2000 - Emil Zatopek, tschechischer Langstreckenläufer, vier Olympiasiege und 18 Weltrekorde, geb. 1922