Kalenderblatt: Was geschah am 19. November?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. November 2025

Namenstag

Elisabeth, Joseph, Swidger, Toto

Historische Daten

2005 - In der Kathedrale von Monaco wird Fürst Albert II. mit einem Gottesdienst offiziell als Herrscher über das Fürstentum inthronisiert.

1995 - Bei den Präsidentenwahlen in Polen besiegt der frühere Kommunist Aleksander Kwasniewski in einer Stichwahl den bisherigen Amtsinhaber Lech Walesa.

1995 - Steffi Graf und Boris Becker erkämpfen sich die Tennis-Weltmeistertitel 1995. Für Graf ist es das vierte, für Becker das dritte Mal.

1985 - In Genf treffen sich US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow zu einer zweitägigen Konferenz. Es ist ihr erstes persönliches Zusammentreffen.

1905 - In Berlin nehmen die ersten motorisierten Omnibusse den Betrieb auf. Zwei Daimler-Doppelstock-Busse verkehren zwischen Halleschem Tor und Chausseestraße.

Geburtstage

1975 - Bastian Reinhardt (50), deutscher Fußballspieler (Hamburger SV 2003-2010)

1962 - Jodie Foster (63), amerikanische Schauspielerin und Regisseurin ("Das Wunderkind Tate"), Oscars als beste Hauptdarstellerin für "Das Schweigen der Lämmer" und "Angeklagt"

1930 - Christian Schwarz-Schilling (95), deutscher Politiker (CDU), EU-Sondergesandter und UN-Repräsentant für Bosnien-Herzegowina 2006-2007, Bundespostminister 1982-1992

1900 - Anna Seghers, deutsche Schriftstellerin ("Das siebte Kreuz", "Transit"), gest. 1983

Todestage

2020 - Harald Ringstorff, deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern 1998-2008, geb. 1939