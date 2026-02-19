Kalenderblatt: Was geschah am 19. Februar?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Februar 2026

Namenstag

Irmgard

Historische Daten

2025 - Nach drei Jahren Ukraine-Krieg holt US-Präsident Donald Trump den Angreifer Russland aus der Isolation und wirft der Ukraine vor, sie sei selbst schuld, den Krieg nicht gestoppt zu haben. Über den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schreibt Trump, er sei ein "Diktator ohne Wahlen".

2021 - Der britische Prinz Harry und seine Frau Meghan werden nach dem Rückzug aus der königlichen Familie nicht mehr öffentlich im Namen der Monarchie auftreten. Das teilt der Buckinghampalast mit. Harry muss militärische Ehrenränge und eine Reihe anderer Positionen aufgeben.

2001 - Die drei europäischen Stahlunternehmen Arbed (Luxemburg), Aceralia (Spanien) und Usinor (Frankreich) kündigen in Brüssel die Fusion zum weltweit größten Konzern der Branche an. Die EU-Kommission stimmt am 21. November 2001 zu, der Name des Konzerns lautet Arcelor.

1996 - Eine Cessna 550 der Berliner Gesellschaft "Private Wings" stürzt bei Freilassing (Bayern) ab und brennt aus. Alle zehn Insassen - acht Passagiere und zwei Piloten - kommen ums Leben.

1861 - In Leipzig wird der erste deutsche Arbeiterbildungsverein gegründet.

Geburtstage

1986 - Marta Vieira da Silva (40), brasilianisch-schwedische Fußballspielerin, wurde sechsmal zur Weltfußballerin des Jahres gewählt

1981 - Beth Ditto (45), amerikanische Sängerin, Sängerin der Band "The Gossip", Soloalbum "Fake Sugar"

1971 - Jeff Kinney (55), amerikanischer Kinderbuchautor ("Gregs Tagebuch")

1926 - György Kurtag (100), ungarischer Komponist (Zyklus "Sprüche des Peter Bornemisza")

Todestage

2016 - Umberto Eco, italienischer Schriftsteller ("Der Name der Rose"), Philosoph und Sprachwissenschaftler, geb. 1932