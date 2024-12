Kalenderblatt: Was geschah am 19. Dezember?

Was geschah am 19. Dezember?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. Dezember 2024

Namenstag

Konrad

Historische Daten

2023 - Das Bundesverfassungsgericht ordnet für gut ein Fünftel der 2.256 Berliner Wahlbezirke eine Wiederholung der Bundestagswahl 2021 an. Grund sind zahlreiche Pannen am Wahltag. Die Nachwahl findet am 11. Februar 2024 statt.

1999 - Portugal gibt um Mitternacht zum 20. Dezember 1999 seine letzte Asien-Kolonie Macao nach 442-jähriger Herrschaft an China zurück.

1969 - Der amerikanische Spielfilm "Easy Rider" mit Dennis Hopper und Peter Fonda in den Hauptrollen kommt in die deutschen Kinos. Das Roadmovie wird zum Kultfilm der Hippie-Generation.

1924 - Der Serienmörder Fritz Haarmann wird in Hannover wegen Mordes in 24 Fällen zum Tode verurteilt. Das Urteil wird am 15. April 1925 vollstreckt.

1909 - Borussia Dortmund wird als "Ballspiel-Verein Borussia 1909" gegründet.

Geburtstage

1964 - Ben Becker (60), deutscher Schauspieler ("Comedian Harmonists", "Schlafes Bruder")

1964 - Thomas Brussig (60), deutscher Schriftsteller ("Helden wie wir", "Am kürzeren Ende der Sonnenallee", verfilmt unter dem Titel "Sonnenallee", zu dem Brussig das Drehbuch schrieb)

1954 - Oswald Metzger (70), deutscher Politiker, Bundestagsabgeordneter der Grünen 1994-2002, seit 2008 Mitglied der CDU

1949 - Jupp Kapellmann (75), deutscher Fußballspieler (Bayern München, TSV 1860 München)

Todestage

1979 - Wilhelm Kaisen, deutscher Politiker, Bremer Bürgermeister 1945-1965, geb. 1887