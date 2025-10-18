Kalenderblatt: Was geschah am 18. Oktober?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Oktober 2025

Namenstag

Mono, Lukas, Gwenn

Historische Daten

2024 - US-Präsident Joe Biden kommt zu einem Blitzbesuch nach Berlin. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz für die transatlantische Partnerschaft wird er mit dem höchsten deutschen Verdienstorden geehrt.

2000 - Unionsfraktionschef Friedrich Merz verlangt von Zuwanderern die Anpassung an eine gewachsene freiheitliche "deutsche Leitkultur" und löst damit eine große Kontroverse aus.

1970 - Die ARD sendet "Das Millionenspiel", eine fiktive Show mit Moderator Dieter Thomas Heck. Darin kann ein Kandidat eine Million Mark gewinnen, wenn er eine Hetzjagd von Killern (u.a. Dieter Hallervorden) überlebt. Die Satire löst einen Skandal aus und gilt als Meilenstein in der westdeutschen TV-Geschichte.

1865 - Auf der ersten deutschen Frauenkonferenz in Leipzig wird der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet. Der ADF, der bis 1933 existiert, fordert das Recht auf Lohnarbeit auch für Frauen, aber auch mehr politische Teilhabe.

1685 - Mit dem Edikt von Fontainebleau entzieht König Ludwig XIV. Frankreichs reformierter Kirche die rechtliche Grundlage und treibt über 200.000 Hugenotten in die Flucht.

Geburtstage

1972 - Karl Nehammer (53), österreichischer Politiker, Bundeskanzler 2021-2025

1960 - Jean-Claude Van Damme (65), belgischer Schauspieler ("Bloodsport", "Harte Ziele", "Der Legionär")

1956 - Martina Navratilova (69), tschechisch-amerikanische Tennisspielerin, gewann in ihrer Karriere mehr als 50 Grand-Slam-Titel, Emigration in die USA 1975

1949 - Erwin Sellering (76), deutscher Politiker (SPD), Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern 2008-2017

Todestage

1990 - Heinz-Oskar Vetter, deutscher Gewerkschaftspolitiker, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) 1969-1982, geb. 1917