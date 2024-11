Kalenderblatt: Was geschah am 18. November?

Was geschah am 18. November?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. November 2024

Namenstag

Odo

Historische Daten

2019 - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump sieht in Israels Siedlungspolitik im Westjordanland keinen grundsätzlichen Verstoß mehr gegen internationales Recht. Das erklärt Außenminister Mike Pompeo.

2009 - US-Präsident Barack Obama räumt erstmals direkt ein, dass er das Gefängnis Guantánamo Bay auf Kuba nicht, wie ursprünglich versprochen, Ende Januar 2010 schließen wird. Eine neue Frist nennt er nicht, äußert aber die Erwartung, dass das Lager im Laufe des Jahres 2010 geschlossen wird.

2004 - Das britische Unterhaus verbietet per Sondergesetz die traditionelle Fuchsjagd, bei der die Tiere durch Hunde zu Tode gehetzt wurden. Das Verbot tritt im Februar 2005 in Kraft.

1994 - Das Europäische Patentamt in München erteilt ein Patent für die in den USA entwickelte genmanipulierte Tomate "Flavr Savr". Die Tomate ohne "Matschgene" soll gut zwei Wochen frisch bleiben.

1959 - In New York wird der Historienfilm "Ben Hur" von Regisseur William Wyler mit Charlton Heston in der Hauptrolle uraufgeführt.

Geburtstage

1974 - Sven Felski (50), deutscher Eishockeyspieler, 1000 Erstligaspiele für die Berliner Eisbären, 159 Länderspiele für Deutschland, sechs deutsche Meisterschaften

1959 - Ulrich Noethen (65), deutscher Schauspieler ("Comedian Harmonists", "Das Sams")

1944 - Wolfgang Joop (80), deutscher Modeschöpfer

1939 - Margaret Atwood (85), kanadische Schriftstellerin ("Der Report der Magd", "Der blinde Mörder"), Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2017

Todestage

2009 - Jeanne-Claude, amerikanisch-französische Verhüllungskünstlerin, arbeitete mit Ehemann Christo zusammen, geb. 1935