Kalenderblatt: Was geschah am 18. Dezember?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 18. Dezember 2025

Namenstag

Philipp

Historische Daten

2023 - Papst Franziskus macht mit einem Schreiben zur Glaubenslehre den Weg für die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare durch die katholische Kirche unter bestimmten Bedingungen frei. Der Vatikan ist weiter nicht bereit, homosexuelle Partnerschaften mit einer herkömmlichen Ehe gleichzustellen.

2010 - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) besucht die deutschen Truppen in Nordafghanistan. Dabei spricht sie so deutlich wie nie zuvor von einem "Krieg" am Hindukusch.

2005 - Der linksgerichtete Evo Morales gewinnt die Präsidentenwahl in Bolivien. Als erstes indigenes Staatsoberhaupt in der Geschichte des Landes übernimmt er am 22. Januar 2006 das Präsidentenamt.

1980 - Trotz eines gerichtlichen Verbots von 1968 veröffentlicht der Rowohlt Taschenbuch Verlag die Gustaf Gründgens-Biografie "Mephisto" von Klaus Mann.

1970 - Das Landgericht Aachen stellt den Strafprozess gegen den Chef und acht führende Mitarbeiter des Contergan-Herstellers Grünenthal ein - wegen geringer Schuld und fehlenden öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung. Das Schlaf- und Beruhigungsmittel Contergan hatte bei Kindern zu Missbildungen geführt.

Geburtstage

1980 - Christina Aguilera (45), amerikanische Popsängerin ("Genie In A Bottle")

1963 - Brad Pitt (62), amerikanischer Schauspieler ("Sieben Jahre in Tibet", "Once Upon a Time in Hollywood")

1951 - Volker Bouffier (74), deutscher Politiker (CDU), hessischer Ministerpräsident 2010-2022

1943 - Keith Richards (82), britischer Rockgitarrist, Mitglied der Rolling Stones, Soloalbum "Talk Is Cheap"

Todestage

1995 - Konrad Zuse, deutscher Wissenschaftler und Erfinder, konstruiert die erste programmgesteuerte Rechenmaschine der Welt ("Z1"), geb. 1910