Kalenderblatt: Was geschah am 17. Oktober?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. Oktober 2025
Namenstag
Ignatius
Historische Daten
2015 - Kurz vor der Wahl zur Kölner Oberbürgermeisterin rammt ein Rechtsextremist der parteilosen Kandidatin Henriette Reker ein Messer in den Hals. Reker überlebt den Mordversuch nur knapp.
1990 - Auf dem Flugplatz Renningen/Malmsheim bei Stuttgart (Baden-Württemberg) wird die erste gemeinsame Deutsch-Französische Brigade in Dienst gestellt.
1945 - Der nördliche Teil Ostpreußens mit Königsberg (Kaliningrad) wird formell in die Sowjetunion eingegliedert.
1930 - Angesichts der drastischen Stimmenzugewinne der NSDAP bei der Reichstagswahl vom September hält Thomas Mann im Berliner Beethovensaal seine "Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft".
1810 - In München wird das erste Oktoberfest gefeiert: Zur Hochzeit des bayerischen Kronprinzen Ludwig gibt es ein Pferderennen auf der Theresienwiese - benannt nach seiner Braut Prinzessin Therese von Hildburghausen.
Geburtstage
1972 - Eminem (53), amerikanischer Rapper ("The Slim Shady LP") und Schauspieler ("8 Mile"), 15 Grammys, Oscar 2003 für Filmsong "Lose Yourself"
1968 - Matthias Matschke (57), deutscher Schauspieler ("Das Zeugenhaus", "Ladykracher", "heute-show")
1950 - Erich Kühnhackl (75), deutscher Eishockeyspieler und -trainer, als Spieler Deutscher Meister 1970, 1977, 1979 und 1983
1945 - Graça Machel (80), mosambikische Frauenrechtlerin und Politikerin, Witwe des südafrikanischen Ex-Präsidenten Nelson Mandela, Witwe des früheren mosambikanischen Präsidenten Samora Machel, Bildungsministerin in Mosambik 1975-1989
Todestage
1973 - Ingeborg Bachmann, österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin ("Der gute Gott von Manhattan", "Malina", "Das dreißigste Jahr"), geb. 1926