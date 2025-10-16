Kalenderblatt: Was geschah am 16. Oktober?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Oktober 2025

Namenstag

Gallus, Gerhard, Hedwig, Herburg

Historische Daten

2024 - Israelische Soldaten töten nach Angaben ihrer Regierung im Süden des Gazastreifens den Anführer der Terrororganisation Hamas, Jihia al-Sinwar. ​Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nennt den Tod einen Meilenstein. Sinwar gilt als Drahtzieher des Massakers in Israel am 7. Oktober 2023.

2020 - In einem Pariser Vorort enthauptet ein 18-jähriger Islamist tschetschenischer Herkunft den Geschichtslehrer Samuel Paty. Der 45-Jährige hatte im Unterricht über Meinungsfreiheit Karikaturen des Propheten Mohammed gezeigt. Der Angreifer wird von der Polizei erschossen.

2015 - Nach jahrelangem Streit und gegen den scharfen Protest von Opposition und Datenschützern beschließt der Bundestag eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Künftig sollen Telekommunikationsdaten bis zu zehn Wochen aufbewahrt werden.

1945 - In Quebec, Kanada, gründen 42 Länder die UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO).

1925 - Der Locarno-Pakt über ein Sicherheitssystem in Mitteleuropa wird von sechs Staaten und Deutschland paraphiert. Am 1. Dezember 1925 werden die Verträge in London unterzeichnet.

Geburtstage

1985 - Verena Sailer (40), deutsche Leichtathletin, Europameisterin 100 Meter in Barcelona 2010

1970 - Mehmet Scholl (55), deutscher Fußballer (Bayern München 1992–2007, Nationalmannschaft 1995-2002)

1925 - Angela Lansbury, britische Schauspielerin (TV-Serie "Mord ist ihr Hobby"), gest. 2022

1905 - Ernst Kuzorra, deutscher Fußballspieler, sechmaliger Deutscher Meister als Kapitän des FC Schalke 04, gest. 1990

Todestage

2023 - Martti Ahtisaari, finnischer Politiker und Diplomat, Friedensnobelpreis 2008, UN-Beauftragter für das Kosovo 2005-2008, Staatspräsident 1994-2000, geb. 1937