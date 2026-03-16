Kalenderblatt: Was geschah am 16. März?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











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Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. März 2026

Namenstag

Gummar

Historische Daten

2006 - Das Bundesverwaltungsgericht macht den Weg für den neuen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg frei. Nach mehr als einem Jahrzehnt der Planungen und Proteste weisen die Leipziger Richter die Klagen von 4.000 Anwohnern ab, verhängen aber ein weitgehendes Nachtflugverbot.

2001 - In Shijiazhuang in Nordchina kommen durch Explosionen in vier Wohnhäusern mindestens 108 Menschen ums Leben. Eine Woche später gesteht ein Tatverdächtiger die Anschläge.

2001 - Zwei Monate nach dem Start des freien Internet-Lexikons Wikipedia geht die deutschsprachige Version online.

1986 - Mit großer Mehrheit lehnen die Schweizer bei einer Volksabstimmung einen Beitritt zu den Vereinten Nationen ab. Sie verwerfen damit nachdrückliche Empfehlungen ihrer Regierung, ihres Parlaments und der großen Parteien. Erst 2002 wird die Schweiz UN-Mitglied.

1956 - Der Bundesrat hält zum ersten Mal eine Sitzung in Berlin ab. Sitzungsort ist das Schöneberger Rathaus.

Geburtstage

1976 - Pal Dardai (50), ungarischer Fußballtrainer (Hertha BSC 2015-2019, 2021 und 2023/24)

1969 - Markus Lanz (57), italienisch-deutscher TV-Moderator (ZDF-Talkshow "Markus Lanz")

1953 - Isabelle Huppert (73), französische Schauspielerin ("Die Klavierspielerin")

1926 - Jerry Lewis, amerikanischer Komiker und Entertainer (Filme: "Der verrückte Professor", "Wo, bitte, geht's zur Front"), gest. 2017

Todestage

1991 - Trude Herr, deutsche Schauspielerin ("Natürlich die Autofahrer ", "Die Tollen Tanten schlagen zu") und Sängerin ("Ich will keine Schokolade"), Gründerin des Kölner Theaters im Vringsveedel, geb. 1927