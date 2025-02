Kalenderblatt: Was geschah am 16. Februar?

Was geschah am 16. Februar?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Februar 2025

Namenstag

Juliane, Pamphilus

Historische Daten

2024 - Der führende russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny stirbt nach Angaben der russischen Justiz in sibirischer Lagerhaft. Sein Tod wird weltweit mit Entsetzen aufgenommen und die Moskauer Regierung verantwortlich gemacht.

2005 - Das internationale Vertragswerk zur Reduzierung der Treibhausgase, das 1997 von rund 140 Staaten auf der Klimaschutzkonferenz in Kyoto beschlossen wurde, tritt in Kraft.

2000 - Nach einem monatelangen Aufklärungsprozess im CDU-Spendenskandal kündigt der CDU-Vorsitzende und Fraktionschef Wolfgang Schäuble den Rückzug von seinen Führungsämtern an.

1990 - Sam Nujoma, Chef der namibischen Unabhängigkeitsbewegung Swapo, wird von der verfassungsgebenden Versammlung in Windhuk zum ersten Präsidenten des Landes gewählt. Er tritt sein Amt am 21. März an, dem Tag der Unabhängigkeit Namibias.

1980 - Der britische Oberst Mark Coe (43) fällt in Bielefeld einem Attentat der PIRA, einer Splittergruppe der nordirischen Untergrundorganisation IRA, zum Opfer, als er seinen Wagen in die Garage fahren will.

Geburtstage

1990 - The Weeknd (35), kanadischer R&B-Sänger und Songwriter, bürgerlich Abel Tesfaye (Hit "Blinding Lights", Album "Dawn FM")

1972 - Grit Breuer (53), deutsche Leichtathletin, 400-Meter-Staffel-Welt- und Europameisterin

1952 - Wolfgang Lippert (73), deutscher Showmaster und Sänger (Show "Glück muss man haben" im DDR-Fernsehen, ZDF-Show "Wetten, dass..?")

1935 - Sonny Bono, amerikanischer Popsänger und Politiker, bildete mit seiner Frau Cher das Duo "Sonny and Cher" ("I Got You Babe"), Bürgermeister von Palm Springs 1988-1994, Kongress-Abgeordneter für die Republikaner ab 1995, gest. 1998

Todestage

1990 - Keith Haring, amerikanischer Pop-Art-Künstler, bekannt durch seine plakativen Strichmännchen, geb. 1958