Kalenderblatt: Was geschah am 16. Februar?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. Februar 2026

Namenstag

Juliane, Pamphilus

Historische Daten

2024 - Der führende russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny stirbt nach Angaben der russischen Justiz in sibirischer Lagerhaft. Sein Tod wird weltweit mit Entsetzen aufgenommen und die Moskauer Regierung verantwortlich gemacht.

2016 - In Prag wird eine 200 Jahre verschollene Kantate der Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri uraufgeführt. Das Werk war 2015 entdeckt worden.

2011 - Gegen Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) werden Plagiatsvorwürfe wegen seiner Doktorarbeit laut. Am 1. März 2011 tritt er zurück. Die Universität Bayreuth entzog ihm seinen Doktortitel.

2001 - Auch private Halter von Kampfhunden müssen künftig ihre Sachkenntnisse zur Haltung der Tiere nachweisen. Diesen Einigungsvorschlag des Vermittlungsausschusses zum Gesetz zur Bekämpfung gefährlicher Hunde billigt abschließend nach dem Bundestag auch der Bundesrat.

1936 - Bei den spanischen Parlamentswahlen gewinnt die aus linken Parteien gebildete Volksfront. Unter dem angesehenen Schriftsteller Manuel Azaña y Díaz bildet sich die Volksfront-Regierung. Es ist die letzte Wahl vor dem Putsch des Militärs unter General Francisco Franco.

Geburtstage

1961 - Andy Taylor (65), britischer Musiker, Gitarrist der Gruppe Duran Duran

1956 - Bodo Ramelow (70), deutscher Politiker (Linke), Ministerpräsident von Thüringen 2014-2024 (mit kurzer Unterbrechung 2020)

1946 - August Hanning (80), deutscher Jurist, Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) 1998-2005

1856 - Rudolph Karstadt, deutscher Warenhausgründer, eröffnet 1881 sein erstes Tuch-, Manufaktur- und Konfektionsgeschäft in Wismar aus dem später die Karstadt AG hervorgeht, gest. 1944

Todestage

2016 - Butros Butros-Ghali, ägyptischer Jurist und Politiker, UN-Generalsekretär 1992-1996, geb. 1922