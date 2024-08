Kalenderblatt: Was geschah am 16. August?

Was geschah am 16. August?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 16. August 2024

Namenstag

Altfrid, Beatrix, Rochus, Theodor, Stephan

Historische Daten

2022 - Eine lange Trockenheit schränkt die Schifffahrt auf dem Rhein stark ein. Der Pegelstand in Emmerich kurz vor der niederländischen Grenze sinkt auf einen historischen Tiefststand von null Zentimetern.

2009 - Bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Berlin verbessert der Jamaikaner Usain Bolt seinen eigenen Weltrekord über 100 Meter um elf Hundertstel auf 9,58 Sekunden. Am 20. August erringt Bolt über 200 Meter seine zweite Goldmedaille in neuer Weltrekordzeit von 19,19 Sekunden.

1999 - Fast ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Vietnamkrieges eröffnen die USA wieder eine diplomatische Vertretung in Ho-Chi-Minh-Stadt, dem früheren Saigon.

1924 - Die Londoner Konferenz nimmt den Dawes-Plan an. Damit werden die deutschen Reparationsleistungen nach dem Ersten Weltkrieg auf eine neue Grundlage gestellt.

1809 - Der preußische König Friedrich Wilhelm III. unterzeichnet die Stiftungsurkunde für die Gründung der Universität Berlin. Das erste Semester an der heutigen Humboldt-Universität beginnt 1810.

Geburtstage

1954 - James Cameron (70), kanadischer Regisseur und Produzent ("Titanic")

1934 - Gottfried Müller (90), deutscher Theologe und Politiker, erster Thüringer Landtagspräsident 1990-1994

1934 - Pierre Richard (90), französischer Schauspieler ("Der große Blonde mit dem schwarzen Schuh")

1929 - Helmut Rahn, deutscher Fußballspieler, wurde berühmt durch seinen Treffer zum 3:2-Sieg gegen Ungarn im Finale der Weltmeisterschaft 1954, gest. 2003

Todestage

2014 - Peter Scholl-Latour, deutscher Journalist und Publizist ("Der Tod im Reisfeld"), geb. 1924