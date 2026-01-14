Kalenderblatt: Was geschah am 14. Januar?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Januar 2026

Namenstag

Petrus, Reiner

Historische Daten

2024 - Der bisherige Kronprinz Frederik wird nach der Abdankung seiner Mutter Königin Margrethe II. zum neuen König von Dänemark ausgerufen.

2011 - Nach den blutigen Massenprotesten in Tunesien dankt Präsident Zine el Abidine Ben Ali überraschend ab und flieht nach Saudi-Arabien ins Exil.

1981 - Der Film "Lili Marleen" von Rainer Werner Fassbinder wird in West-Berlin uraufgeführt.

1926 - Die Tänzerin Josephine Baker tritt erstmals in Berlin auf. Im Nelson-Theater begeistert die "schwarze Venus" mit ihrer Show, bei der sie kaum mehr als einen Schurz aus Bananen trägt.

1506 - In einem römischen Weinberg wird die Laokoon-Gruppe gefunden. Bei der Skulptur des trojanischen Priesters und seiner Söhne handelt es sich um die Marmor-Kopie einer 200 v. Chr. entstandenen griechischen Bronzeplastik, die nicht mehr erhalten ist.

Geburtstage

1962 - Elke Büdenbender (64), deutsche Richterin, Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

1946 - Howard Carpendale (80), deutscher Schlagersänger ("Tür an Tür mit Alice", "Hello again")

1941 - Faye Dunaway (85), amerikanische Schauspielerin ("Bonnie und Clyde", Oscar als beste Hauptdarstellerin 1977 für "Network")

1931 - Caterina Valente, italienische Schlagersängerin ("Ganz Paris träumt von der Liebe"), Schauspielerin (zahlreiche Filme mit Peter Alexander) und Entertainerin, gest. 2024

Todestage

1989 - Robert Lembke, deutscher Fernsehjournalist, Moderator (ARD-Ratesendung "Was bin ich?") und Autor, geb. 1913