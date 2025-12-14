Kalenderblatt: Was geschah am 14. Dezember?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Dezember 2025

Namenstag

Johannes

Historische Daten

2020 - Das Gremium der Wahlleute bestätigt den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der US-Präsidentenwahl. Biden erhält 306 der 538 Stimmen, Amtsinhaber Donald Trump 232. Erforderlich waren 270 Stimmen. Trump weigert sich, die Niederlage einzugestehen.

1995 - Die Präsidenten von Bosnien, Kroatien und Serbien unterzeichnen in Paris das Friedensabkommen von Dayton, das das Ende des Krieges in Bosnien besiegelt.

1970 - Die Danziger Werftarbeiter treten aufgrund von Preiserhöhungen bei Fleisch und anderen Waren in den Streik. Die Proteste weiten sich auf ganz Polen aus und werden von der Regierung blutig niedergeschlagen.

1945 - In Bad Godesberg beginnt das "Reichstreffen" christlich-demokratischer Parteien aus Westdeutschland und Berlin. Die Delegierten einigen sich auf den Namen "Christlich-Demokratische Union" (CDU).

1900 - Der Physiker Max Planck trägt auf einer Veranstaltung der Physikalischen Gesellschaft in Berlin mit seiner Quantentheorie ein grundlegend neues Denkmodell vor.

Geburtstage

1965 - Karin Beier (60), deutsche Theaterregisseurin, Intendantin des Deutschen Schauspielhauses Hamburg seit 2013, des Schauspiels Köln 2007-2013

1960 - Wolf Haas (65), österreichischer Schriftsteller ("Komm, süßer Tod", "Das ewige Leben", "Auferstehung der Toten")

1955 - Roland Brückner (70), deutscher Turner, Goldmedaille für die DDR im Bodenturnen bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau

1875 - Paul Löbe, deutscher Politiker (SPD), Reichstagspräsident 1920-1924 und 1925-1932, Alterspräsident des 1. Deutschen Bundestages 1949, gest. 1967

Todestage

1990 - Friedrich Dürrenmatt, Schweizer Schriftsteller ("Der Besuch der alten Dame"), geb. 1921