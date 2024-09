Kalenderblatt: Was geschah am 13. September?

Was geschah am 13. September?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. September 2024

Namenstag

Amatus, Johannes, Notburg, Tobias

Historische Daten

2022 - Wegen Mordes an einem Tankstellen-Mitarbeiter in Idar-Oberstein muss ein Mann lebenslang in Haft. Er hatte den Kassierer im Streit um die Corona-Maskenpflicht im September 2021 erschossen. Hauptmotiv des Täters war nach Ansicht der Richter vor allem dessen rechtsradikale Einstellung.

2004 - Das Klonen menschlicher Embryonen für die Forschung soll nach einmütiger Empfehlung des Nationalen Ethikrates in Deutschland "gegenwärtig" verboten bleiben.

2004 - Ein als "Batman" verkleideter Demonstrant klettert in London auf den Buckingham-Palast und harrt dort über fünf Stunden aus. Danach wird er mit einem Kran heruntergehoben und auf die Polizeiwache gebracht.

1999 - Eine Zeitzünderbombe legt ein achtstöckiges Wohnhaus in Moskau in Schutt und Asche. Die Rettungsmannschaften bergen 130 Opfer.

1959 - Die sowjetische Sonde "Lunik 2" erreicht als erster künstlicher Flugkörper den Mond und stürzt auf seine Oberfläche.

Geburtstage

1989 - Thomas Müller (35), deutscher Fußballer, Weltmeister mit der Nationalmannschaft 2014, zwölf deutsche Meisterschaften mit dem FC Bayern München

1949 - Burghart Klaußner (75), deutscher Schauspieler ("Das weiße Band", "Der Staat gegen Fritz Bauer")

1944 - Jacqueline Bisset (80), britische Schauspielerin ("Wilde Orchidee", "Unter dem Vulkan", "Die Tiefe")

1874 - Arnold Schönberg, österreichischer Komponist, Schöpfer der Zwölftonmusik, gest. 1951

Todestage

2019 - György Konrad, ungarischer Schriftsteller ("Glück", "Der Besucher"), Aachener Karlspreis 2001, Präsident der Berliner Akademie der Künste 1997-2003, Präsident des internationalen Pen-Clubs 1990-1993, geb. 1933