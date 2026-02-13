Kalenderblatt: Was geschah am 13. Februar?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Link kopiert

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 13. Februar 2026

Namenstag

Adolf, Gosbert, Irmhild, Kastor, Reinhild

Historische Daten

2025 - Ein junger Afghane steuert mitten in München ein Auto in einen Demonstrationszug. Mindestens 30 Menschen werden verletzt, viele von ihnen schwer. Zwei Tage später sterben ein Kind und seine Mutter im Krankenhaus.

2021 - Knapp sechs Wochen nach der Erstürmung des Kapitols durch wütende Anhänger Donald Trumps spricht der US-Senat den Ex-Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren von der Verantwortung frei. Eine Mehrheit von 57 Senatoren stimmte zwar für eine Verurteilung des Republikaners, sie verfehlen damit aber die im Senat für eine Verurteilung nötige Zweidrittelmehrheit von 67 Stimmen.

1996 - Die britische Erfolgsband "Take That" gibt ihre Trennung bekannt und löst damit eine Hysterie unter den meist weiblichen Fans aus. Sieben Monaten zuvor hatte sich Sänger Robbie Williams von der Boyband verabschiedet, um eine Solo-Karriere zu starten.

1986 - Das Bundeskartellamt genehmigt den bis dahin größten Firmenzusammenschluss in der Geschichte der Bundesrepublik, die Übernahme der AEG durch Daimler-Benz.

1981 - Der australische Zeitungsverleger Rupert Murdoch kauft die britische Traditionszeitung "The Times".

Geburtstage

2001 - Svenja Müller (25), deutsche Beach-Volleyballerin, Europameisterin 2024

1976 - Leslie Feist (50), kanadische Pop-Sängerin ("The Reminder")

1951 - Katja Lange-Müller (75), deutsche Schriftstellerin ("Böse Schafe")

1941 - Sigmar Polke, deutscher Maler und Grafiker ("Laterna Magica"), gest. 2010

Todestage

2001 - Manuela, deutsche Schlagersängerin ("Schuld war nur der Bossa Nova", "Ich geh' noch zur Schule"), geb. 1943