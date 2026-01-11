Kalenderblatt: Was geschah am 11. Januar?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 11. Januar 2026

Namenstag

Francesco, Paulin

Historische Daten

2016 - Der Chemiekonzern ChemChina kauft den Münchener Maschinenbauer KraussMaffei mit 4.500 Mitarbeitern für 925 Millionen Euro. Es ist die bis dahin teuerste Übernahme eines chinesischen Unternehmens in Deutschland.

2001 - Der Online-Konzern AOL und das Medienimperium Time Warner nehmen die letzte Hürde auf dem Weg zum größten Medien- und Internetkonzern der Welt, AOL Time Warner Inc. Nach den europäischen billigen auch die amerikanischen Wettbewerbshüter die Fusion.

2001 - Erstmals seit 46 Jahren wird in den USA eine schwarze Frau hingerichtet. Die 41-jährige Wanda Jean Allen stirbt im Staatsgefängnis von McAlester (Bundesstaat Oklahoma) durch eine Giftinjektion.

1991 - In der Berliner Nikolaikirche konstituiert sich das im Dezember 1990 gewählte erste Parlament für die ganze Stadt seit mehr als 40 Jahren.

1911 - In Berlin wird die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (heute Max-Planck-Gesellschaft) gegründet.

Geburtstage

1996 - Leroy Sané (30), deutsch-französischer Fußballspieler, FC Bayern 2020-2025, 72 Länderspiele für Deutschland

1971 - Mary J. Blige (55), amerikanische Sängerin ("Strength Of A Woman")

1941 - Wolf Lepenies (85), deutscher Soziologe, Rektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin 1986-2001, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2006

1906 - Albert Hofmann, Schweizer Chemiker, Entdecker des Rauschmittels LSD, gest. 2008

Todestage

1966 - Alberto Giacometti, Schweizer Bildhauer, Maler und Zeichner, bekannt für seine langgestreckten ausdrucksstarken Bronzefiguren, sein "Zeigender Mann" wurde 2015 mit rund 141 Millionen Dollar zur bis dahin teuersten je versteigerten Skulptur, geb. 1901