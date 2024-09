Kalenderblatt: Was geschah am 10. September?

Was geschah am 10. September?

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. September 2024

Namenstag

Nikolaus

Historische Daten

2023 - Sturmtief "Daniel" richtet im Bürgerkriegsland Libyen eine Flutkatastrophe an. Besonders schwer betroffen ist die Hafenstadt Darna, wo zwei Staudämme brechen. Mehr als 11.000 Menschen kommen um, über 10.000 werden vermisst.

2022 - Unter dem Druck ukrainischer Gegenoffensiven gibt Russland den Rückzug von Truppen im Osten der Ukraine bekannt. Soldaten sollen aus strategisch wichtigen Orten im Gebiet Charkiw abgezogen werden.

2014 - Beim Untergang eines Flüchtlingsboots mit angeblich mehr als 500 Migranten an Bord vor der libyschen Küste im Mittelmeer können nur zehn Menschen gerettet werden.

1989 - Mehrere Tausend DDR-Bürger, die in Ungarn ausharren, dürfen ab Mitternacht nach Österreich ausreisen. Dies gibt der ungarische Außenminister Gyula Horn bekannt.

1964 - Der Portugiese Armando Rodrigues de Sá wird auf dem Bahnhof in Köln-Deutz als millionster Gastarbeiter in der Bundesrepublik feierlich empfangen. Er erhält ein Moped als Geschenk.

Geburtstage

1984 - Thomas Dold (40), deutscher Treppenläufer, gewann siebenmal beim legendären Treppenlauf auf das Empire State Building in New York

1974 - Ryan Phillippe (50), amerikanischer Schauspieler ("Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast", "Flags of Our Fathers", "Studio 54")

1964 - Jack Ma (60), chinesischer Unternehmer, Gründer des Online-Handelsriesen Alibaba

1949 - Helmut Hack (75), deutscher Unternehmer und Sportfunktionär, Präsident der SpVgg Greuther Fürth 1996-2018

Todestage

1994 - Max Morlock, deutscher Fußballspieler, Deutscher Meister mit dem 1. FC Nürnberg 1948 und 1961, Weltmeister mit der Nationalmannschaft 1954, geb. 1925