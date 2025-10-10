Kalenderblatt: Was geschah am 10. Oktober?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Oktober 2025

Namenstag

Gereon, Kassius, Florentius, Viktor

Historische Daten

2024 - Der Spanier Rafael Nadal kündigt seinen Rücktritt als Tennisprofi zum Ende der Saison an. Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner verliert seine letzte Partie am 19. November in der Finalrunde des Davis-Cups gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp in zwei Sätzen.

2015 - In Berlin demonstrieren mindestens 150 000 Menschen gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP mit den USA. Sie befürchten niedrigere ökologische und soziale Standards.

2000 - Die Leute-Zeitschrift "Gala" wird wegen der Veröffentlichung mehrerer Fotos von Caroline von Monaco zur Zahlung eines Schmerzensgeldes von insgesamt 200.000 Mark verurteilt. Es ist das höchste Schmerzensgeld, das bis dahin in einem Medienrechtstreit zugesprochen wurde.

1935 - Im New Yorker Alvin Theatre findet die Broadway-Premiere von George Gershwins Oper "Porgy and Bess" statt, die ausschließlich von schwarzen Darstellern aufgeführt wird. Am 30. September war das Stück in Boston/Massachusetts uraufgeführt worden.

1780 - Bis zu 22.000 Menschen sterben beim "Großen Hurrican" (10. bis 16. Oktober) auf den kleine Antillen. Kein bekannter Wirbelsturm in der Karibik forderte bisher mehr Todesopfer.

Geburtstage

1975 - Marco Wanderwitz (50), deutscher Politiker (CDU), Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland 2020-2021

1970 - Norbert Bisky (55), deutscher Maler, Meisterschüler von Georg Baselitz

1955 - Philippe Lioret (70), französischer Regisseur ("Die Frau des Leuchtturmwärters")

1905 - Lotte Loebinger, deutsche Schauspielerin ("Das kalte Herz"), gest. 1999

Todestage

1985 - Orson Welles, amerikanischer Filmschauspieler, -regisseur und -produzent ("Citizen Kane", "Der dritte Mann", "Der Prozess"), geb. 1915