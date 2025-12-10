Kalenderblatt: Was geschah am 10. Dezember?

1 Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.











Berlin - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Dezember 2025

Namenstag

Angelina

Historische Daten

2020 - Marokko und Israel vereinbaren unter Vermittlung der USA eine Normalisierung ihrer Beziehungen. Ähnliche Abmachungen von Israel bestehen bereits mit den Emiraten, Bahrain und Sudan.

2017 - Die Deutsche Bahn eröffnet die Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin. Für die Fahrt benötigt der ICE bei Tempo 300 nur noch vier statt sechs Stunden.

2013 - Uruguay legalisiert als erstes Land weltweit den Anbau und Verkauf von Marihuana unter staatlicher Kontrolle.

1950 - Der Deutsche Sportbund (DSB) wird in Hannover als Dachorganisation der Landessportbünde und Sportfachverbände gegründet. Erster Präsident wird Willi Daume.

1845 - Der englische Fabrikant R. W. Thomson erhält ein Patent auf einen luftgefüllten Gummireifen. Für Fahrräder wird er ab 1888, für Kraftwagen ab 1895 verwendet.

Geburtstage

2000 - Jeremie Frimpong (25), niederländischer Fußballspieler (FC Liverpool, 2024 Deutscher Meister und Pokalsieger mit Bayer 04 Leverkusen)

1960 - Kenneth Branagh (65), britischer Regisseur, Schauspieler und Drehbuchautor ("Henry V.", TV-Serie "Kommissar Wallander"), Oscar 2022 für bestes Original-Drehbuch zu "Belfast"

1958 - Cornelia Funke (67), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin ("Hände weg von Mississippi", "Tintenherz", "Die wilden Hühner")

1845 - Wilhelm von Bode, deutscher Kunsthistoriker, Generaldirektor der staatlichen Museen in Berlin 1905-1920, gründete 1904 das Kaiser-Friedrich-Museum (heute: Bode-Museum), gest. 1929

Todestage

2023 - Dieter Stolte, deutscher Fernsehjournalist, Intendant des ZDF 1982-2002, geb. 1934