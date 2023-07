Fünf Tipps fürs Wochenende Schwörfest, Stadtlauf und Konzerte

Am Wochenende wird gefeiert: das Schwörfest in Esslingen und das Nürtinger Neckarfest stehen auf dem Programm. In Wernau dreht sich dagegen alles um die Maultasche. Sportlich geht es am Sonntag bei Esslinger Zeitung Lauf zu.