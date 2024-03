Kaffee und WLAN im Kreis Esslingen: Diese sieben Cafés bieten kostenfreien Internetzugang für Gäste

8 Spanien, Indonesien, Marokko: Die exotische Einrichtung im Findelkind ist von den Reisezielen der Inhaber inspiriert Foto: Café Findelkin

Wer sich einen Kaffee gönnen und gleichzeitig lernen oder arbeiten will, der ist hier richtig aufgehoben: Diese sieben Cafés im Landkreis Esslingen bieten ihrer Kundschaft nicht nur Snacks, sondern auch kostenfreie WLAN Hotspots.











Schülerinnen und Schüler treffen sich zum Lernen, Studierende wollen ihre Hausarbeiten bei einer Tasse Kaffee schreiben: Ein Zugang zum Internet ist dazu ganz schön praktisch. Wir stellen eine Auswahl an sieben außergewöhnlichen Cafés in und um Esslingen vor, die ihren Kunden und Kundinnen freien Internetzugang anbieten.

Dschungelfeeling In der Straße Unterer Metzgerbach 13 in Esslingen warten Frühstück, Brunch und Mittagessen auf hungrige Besucher und Besucherinnen: Das moos Café verbindet die moderne Atmosphäre mit Dschungelfeeling. Gesunde Trendgerichte wie fruchtige und herzhafte Bowls, Bagels und besondere Kaffeekreationen werden hier angeboten, doch auch die Naschkatzen finden zwischen Kuchen und Pancakes sicherlich etwas. Geöffnet ist das moos Café die ganze Woche von 10 bis 17 Uhr.

Smoothie-Bowls im Fokus Sie sehen nicht nur schön aus, sie liegen auch im Trend: Die Speisen des Cafés Findelkind reichen von süß bis deftig. Fruchtige Smoothie-Bowls, Bagels und Paninis belegt mit Gemüse und mehr werden in dem exotisch eingerichteten Café in der Straße Unterer Metzgerbach 9 seit Sommer 2021 serviert. Montag bis Samstag hat das Café von 9 bis 18 Uhr geöffnet, sonntags öffnet es eine Stunde später.

Krimidinner und Kaffee In der Dettinger Straße 124 in Kirchheim findet sich das Café SaLut. Dort gibt es ausgefallene Kuchen, süße Backwaren, Bagels, Smoothie Bowls und noch viel mehr. Und ganz außergewöhnlich: Das Café bietet regelmäßig Krimidinners an. Wann diese stattfinden, kann auf dem Instagramprofil des Cafés nachgelesen werden, wo man sich auch für die Events anmelden kann. Geöffnet hat das Café SaLut von Mittwoch bis Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, freitags bis 22 Uhr, samstags von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Schmökern im Café Lernen, Internetsurfen und vor allem: Lesen! Kaffee und Backwaren gibt es in Kirchheim im Buchcafé Aroma in der Flachsstraße 8 mit der BücherBar in der Flachsstraße 10. Neben Leckereien, Getränken, Kaffeebohnen und Zubehör für die Baristas daheim gibt es in der BücherBar eine Auswahl an verschiedenen Büchern und Vinylplatten für alle Geschmäcker. Bücherwürmer und Kaffeeliebhaber können Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr vorbeikommen.

Ausgefallene Drinks Eine Vielzahl an verschiedenen Gerichten bietet das mi chiamo... café an, darunter zahlreiche Speisen vegetarisch, vegan und glutenfrei. Mit frischen, gesunden Bowls und ausgefallenen Kaffeekreationen wie „Pink Superfood Latte“ oder „Salted Caramel Schokolade“ bietet das Café in der Esslinger Martinstraße 6. Montag bis Donnerstag können Gäste von 9 bis 16 Uhr die Törtchen, Kaffees und Gemüsebowls genießen, an Freitagen und am Wochenende werden Gäste von 9 bis 18 Uhr empfangen.

Gemütlichkeit „Hygge“ bedeutet etwa Wohlbefinden und Gemütlichkeit und wird bei den Dänen und in der Schorndorferstraße 69 in Esslingen ganz großgeschrieben. Ausschließlich vegetarisches Essen – einiges auch vegan – wird im Hygge Café und Bistro angeboten. Außerdem werden im Hygge unter der Woche zwei Hauptgerichte zur Mittagszeit verkauft. Salatbowls, Waffeln, Kaffee und Kuchen können unter der Woche von 8 bis 15 und an Wochenenden von 9 bis 13 Uhr im Hygge genossen werden.

Osmanische Küche Traditionell türkische Küche gibt es zum Frühstück und zum Mittagessen im Kano’s Breakfast in der Straße Unterer Metzgerbach 18 in Esslingen. Neben kulinarischen, herzhaften Hauptspeisen gibt es im Kano’s auch allerlei Heiß- und Kaltgetränke sowie Kuchen und andere süße Leckerbissen. Die Gerichte sind auf Nachfrage auch alle in vegetarischer oder veganer Variante erhältlich. Geöffnet hat Kano’s montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr.