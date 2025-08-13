Källenius gegen Verbrennerverbot: Die radikale E-Wende bei Mercedes

1 Mercedes-Chef Ola Källenius präsentiert 2023 die SUV-Version des vollelektrischen Mercedes-Luxusautos EQS. Foto: dpa

Kein Autobauer hat seine Aussagen zum Verbrenner so stark verändert wie Mercedes. Einst Vorreiter für das E-Auto, kämpft Konzernchef Ola Källenius jetzt für die Zukunft des Verbrenners.











Link kopiert

Dass ausgerechnet Mercedes-Chef Ola Källenius einmal das Aus für das Verbrennerverbot in der EU fordern würde, hätte sich zu Beginn seiner Amtszeit niemand vorstellen können. Genau dies ist nun eingetreten. Dabei war er einst angetreten, der Branche beim Weg in die Ära der E-Mobilität den Weg zu weisen. Wir zeichnen die Geschichte dieses Kurswechsels nach, der sich in mehreren Etappen vollzog und im Ergebnis so radikal ausfällt wie bei kaum einem anderen Unternehmen der Autobranche.