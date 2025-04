Kaderplanung des FCE schreitet voran: Kevin Prekaj wechselt zum FC Esslingen

1 Kevin Prekaj (am Ball) – damals noch im Trikot des TVN- geht künftig für den FCE auf Torejagd. Foto: Rudel

Der frühere Nellinger Kicker Kevin Prekaj verstärkt den FC Esslingen in der kommenden Saison. Die Kaderplanung schreitet voran.











Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen stecken zwar noch mitten im Abstiegskampf. Im Hintergrund basteln die FCE-Verantwortlichen inklusive Neu-Coach Tobias Hofmann und Co-Trainer Taner Has – die beide vom A-Ligisten VfR Murrhardt nach Esslingen kommen – bereits am Kader für die kommende Saison. Und die Planung ist schon weit fortgeschritten. Der FCE präsentiert nun zwei Neuzugänge für die kommende Runde: Der offensive Mittelfeldspieler Kevin Prekaj, der vor der Saison vom TV Nellingen zum Verbandsliga-Konkurrenten TV Echterdingen gewechselt war, wird für die Esslinger zur neuen Runde auf Torejagd gehen. Ebenso verpflichtete der FCE den Nachwuchsabwehrspieler Dominik Orsolic von der SG Sonnenhof Großaspach, der in der A-Junioren-Oberliga spielt.