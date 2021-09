Die Geschäfte der Spielerberater Timo Werner, Karlheinz Förster und ein bizarrer Beraterstreit

Vor dem Landgericht Mosbach wird ein Streit zwischen den Spielerberatern Karlheinz Förster und Murat Lokurlu verhandelt, in dem es auch um den früheren VfB-Stürmer Timo Werner geht. Der Fall wirft ein ungewohntes Schlaglicht auf eine Branche, in der die Millionengeschäfte am liebsten im Verborgen getätigt werden.