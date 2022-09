1 Zwiespältige Lieder reizen den Klavierkabarettisten Matthias Ningel. Foto: Jana Kay

Volles Programm bieten Julia Schlipf vom Kulturbüro der Stadt Ostfildern in der Kabarett- und Kindertheaterreihe. Die Ungewissheit wegen der Corona-Lage macht ihr zu schaffen.















Verhalten optimistisch ist Julia Schlipf vom Kulturbüro der Stadt Ostfildern, was das neue Jahresprogramm im Nachtstudio und im Kindertheater angeht. Die Ungewissheit in Bezug auf die neue Corona-Verordnung macht ihr jedoch zu schaffen. Da geht es ihr wie allen anderen Kulturveranstaltern. Die Saison in der Kabarettreihe startet am Freitag, 30. September, mit dem Österreicher Stefan Waghubinger: „Ich sag’s jetzt nur Ihnen.“