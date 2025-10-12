Kabarett in Esslingen: Fast 50 Jahre Galgenstricke in Esslingen – der letzte gemeinsame Auftritt naht

1 An Silvester werden die Galgenstricke Herbert Häfele und Erich Koslowski (von links) zum allerletzten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Foto: gw

Seit 1976 stehen Herbert Häfele und Erich Koslowski gemeinsam in Esslingen auf der Kabarett-Bühne. Künftig macht Koslowski alleine weiter – und er hat sich noch viel vorgenommen.











Link kopiert

Die Galgenstricke gehören zu Esslingen wie die Altstadt und der Dicke Turm. In ihrem Kleinkunst-Keller in der Webergasse 9 nehmen Erich Koslowski und Herbert Häfele das aktuelle Zeitgeschehen satirisch, ironisch und mit viel Humor aufs Korn – und das seit Mitte der 70er-Jahre. Nun will Herbert Häfele – nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen – kürzertreten und zieht sich aus der ersten Reihe zurück.

Doch die Galgenstricke bleiben dem Esslinger Publikum erhalten: Erich Koslowski ist auch weiter voller kabarettistischem Tatendrang und plant bereits sein nächstes Soloprogramm. Wer die beiden Kabarettisten gemeinsam auf der Bühne erleben möchte, hat dazu noch bis zum Jahresende Gelegenheit.

Häfele und Koslowski seit 1988 zu zweit auf der Bühne

Die Anfänge der Galgenstricke reichen bis ins Jahr 1976 zurück. 30 Studentinnen und Studenten und zwei Dozenten hatten an der damaligen Pädagogischen Hochschule ein Studentenkabarett aus der Taufe gehoben. Unvergessen ist ihr „Ritter von Zwieblingen“, den sie zum Stadtjubiläum 1977 inszenierten. Die Aufführung war so erfolgreich, dass Koslowski, Häfele und ihr damaliger Kollege Dieter Trieß noch im Jubeljahr begannen, hauptberuflich Kabarett zu machen.

1985 eröffneten sie in der Webergasse ihr Kabarett der Galgenstricke, seit 1988 stehen Herbert Häfele und Erich Koslowski zu zweit auf der Bühne. Und sie betonen nicht ohne einen gewissen Stolz: „Ein Autoren-Kabarett-Ensemble 37 Jahre zu zweit zusammen auf eigenen Brettern – das ist einmalig.“

Unsere Empfehlung für Sie Erleichterung für Betriebe Kreis Esslingen führt einheitlichen Parkausweis für Handwerker ein Ab 2026 können Handwerker im Einsatz im gesamten Esslinger Kreisgebiet gebührenfrei parken. Für die Sondergenehmigung müssen Betriebe aber eine happige Jahresgebühr zahlen.

Nun wird ein neues Kapitel in der Geschichte der Galgenstricke geschrieben. Dass Häfele und Koslowski nicht ewig gemeinsam auf der Bühne stehen würden, hatte sich schon angedeutet, als ihr jüngstes gemeinsames Hausprogramm unter dem Titel „Zu Zweit das Allerletzte“ Premiere feierte. Jetzt hat Herbert Häfele öffentlich gemacht, dass er aufhören wird.

40 Jahre Galgenstricke in Esslingen Anfang Dezember

Den Galgenstricken bleibt er verbunden, doch mit regelmäßigen Auftritten muss nun leider Schluss sein. Auch wenn man niemals nie sagen soll, dürften die beiden an Silvester zum letzten Mal zusammen auf der Bühne stehen. Zuvor werden bereits am 3. Dezember 40 Jahre Galgenstricke in der Webergasse gefeiert. Neben den beiden Hausherren werden dann einige ihrer langjährigen Weggefährten wie Reiner Kröhnert, Klaus Birk, der Mental-Magier Andy Häussler, die DooWop Mädla oder der Pantomime Carlos Martinez mit dem Publikum feiern.

Bis zum großen Finale am 31. Dezember ist „Zu Zweit das Allerletzte“ noch einige Male im Kleinkunst-Keller in der Webergasse 9 zu sehen. Die beiden Kabarettisten haben dafür ihre früheren Programme wieder aus dem Fundus geholt und staunend festgestellt, dass manches, was früher brandaktuell war, noch heute bestens in die Zeit passt. „Wir haben herrlich gelacht, gequietscht und gestaunt. Darüber spielen wir“, erzählen die beiden, die ein Stück Esslinger Kulturgeschichte geschrieben haben.

Für Erich Koslowski ist ohnehin noch lange nicht Schluss. „Ich brettle und schreibe weiter“, verspricht er seinem Publikum. „Seit einigen Jahren spiele ich saugern Solo-Kabarett und habe bereits drei eigene Programme inszeniert.“ Man denke nur an „Bettnäss-Wellness“. Das Kabarett der Galgenstricke präsentiert weiter eigene Produktionen, Koslowski Solo und im neuen Ensemble mit anderen Kabarettistinnen und Kabarettisten.

Und dann sind da ja auch noch die vielen Kleinkunst-Gastspiele, die seit jeher zum Profil des Hauses gehören und die auch weiterhin ihren festen Platz im Spielplan haben. Honorige Gäste wie Bruno Schollenbruch, Uli Keuler, Sonja Pikart, der Link Michel, Frl. Wommy Wonder, Peter Vollmer, Gerhard Polacek und Elisabeth Kabatek haben sich bis zum Jahresende angesagt. Und die ersten Termine fürs neue Jahr sind auch bereits in Planung. Schließlich ist die Geschichte des Esslinger Vorzeige-Kabaretts noch lange nicht zu Ende geschrieben.