K-Pop: BTS kündigen offizielles Comeback an

Ein Foto vor ihrer mehrjährigen Pause: BTS bei den Grammy Awards 2022. (Archivbild)

Nach mehreren Jahren Pause ist Südkoreas erfolgreichste Band wieder zurück: Im Frühling 2026 möchten BTS ein neues Album veröffentlichen und auf Welttournee gehen.











Seoul - Die südkoreanische Erfolgsband BTS hat ihre offizielle Rückkehr bekanntgegeben. In einem überraschenden Livestream kündigten die sieben Mitglieder von BTS am Dienstagabend sowohl ein neues Album als auch eine Welttournee für den kommenden Frühling an.

"Ab Juli möchten wir anfangen, zusammenzuarbeiten und uns auf das Musikmachen konzentrieren", sagte der Sänger RM während des Livestreams, der während der Übertragung mehr als sieben Millionen Zuschauer erreicht haben soll, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete.

Seit Sommer 2022 war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten. In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum atomar hochgerüsteten Nordkorea. Im Juni wurden schließlich die letzten BTS-Mitglieder aus der Armee entlassen.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie "Dynamite" und "Permission to Dance" hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle "No More Dream" veröffentliche BTS im Juni 2013. Das bisher letztes Album der Gruppe ("Proof") stammt aus dem Jahr 2022.