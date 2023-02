1 Die Mädchen rund um Aurelia von Blumröder (links) im Unterricht Foto: Felix Lill

Südkorea sucht die nächsten BTS, die nächsten Blackpink: Auf die bekannteste Schule, die junge Menschen zu K-Pop-Profis ausbildet, geht seit einem guten Jahr auch eine Jugendliche aus Deutschland.















In der ersten Stunde tost Applaus durchs Klassenzimmer. Diejenigen, die eben gesungen und getanzt haben, werden jetzt bejubelt. Wegen der mit Schaumstoff abgedichteten Wände herrscht in diesem Raum ein satter Sound. So klingen die Lieder von Stevie Wonder, die die Schülerinnen und Schüler über die vergangenen Wochen einstudiert haben und jetzt nacheinander vortragen, fast schon wie eine Studioversion.