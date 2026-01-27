1 Diamantschmuck von Juwelier Brogle – zeitlos, strahlend und so besonders, dass man es bei jedem Blick spürt. Foto: KI-generiertes Bild

Mit der Gründung der Brogle Selection Europe GmbH wurde ein wichtiger Schritt für die nachhaltige Weiterentwicklung der Marke Brogle Selection und des Juweliers Brogle vollzogen. Die neue Gesellschaft hat sämtliche relevanten Assets der Werner Brogle GmbH übernommen und führt das traditionsreiche Geschäft nahtlos fort. Brogle Selection setzt auf Kontinuität, Perspektive und nachhaltiges Wachstum.

Neuausrichtung von Juwelier Brogle

Im Zuge der Neuausrichtung profitieren Kundinnen und Kunden aktuell von besonderen Sonderpreisen und exklusiven Konditionen. Die Aktion begleitet den nächsten Entwicklungsschritt des Unternehmens und richtet sich sowohl an langjährige Stammkunden als auch an neue Besucherinnen und Besucher des Hauses.

Ausbau von Online-Shop und Ladengeschäft in Esslingen

Die Online-Plattform wird um spannende Themen erweitert und das Ladengeschäft in Esslingen wird weiter ausgebaut. Die Marke Brogle Selection bildet weiterhin das Fundament eines traditionsreichen Juweliers. Das etablierte Kerngeschäft wird strategisch gestärkt und es werden zugleich neue Wachstumsfelder erschlossen. Die Brogle Selection Europe GmbH ist Teil einer finanzstarken Private-Equity-Gruppe mit langjähriger Familientradition. Die Gruppe begleitet diesen Prozess und unterstützt die langfristige Internationalisierung der Eigenmarke sowie den gezielten Ausbau des Juweliers Brogle mit einem kuratierten Markenportfolio im Diamant-, Schmuck-, Uhren- und Accessoires-Bereich. Kunden dürfen sich auch auf spannende Neuerungen auf der Online-Plattform und im Esslinger Ladengeschäft freuen.

Exklusive Sonderaktionen und attraktive Vorteile für Kunden

Das traditionsreiche Brogle-Geschäft wird auch künftig unverändert fortgeführt – mit derselben Leidenschaft für Qualität, Handwerkskunst und dem gewohnt exzellenten Service. Gleichzeitig wird die Service- und Werkstattkompetenz gezielt ausgebaut. Kunden profitieren dabei nicht nur von erweiterten Reparatur- und Pflegeleistungen, sondern auch vom direkten Ankauf von Gold und Echtschmuck in allen Legierungen, inklusive sofortiger Bargeldauszahlung. Ergänzend dazu bietet eine Sonderaktion den Batteriewechsel für nur acht Euro an.

Die Eigenmarke Brogle Selection wird international ausgerichtet und konsequent weiterentwickelt. Parallel dazu wird das Markenportfolio um neue Segmente erweitert und gezielt diversifiziert. Mit der Einführung eines Certified-Pre-Owned Bereichs für Uhren und Schmuck entsteht ein neues Angebot, das hochwertige Secondhand-Stücke in geprüfter Qualität umfasst.

Ein neues Rewards-Programm bedankt sich bei den Kunden mit einem Punktesystem für ihre Treue. Das persönliche Kundenkonto wird dabei durch eine intuitive Benutzerführung und zusätzliche Vorteile erweitert. Darüber hinaus sorgt der neue Concierge-Service für ein individuelles Einkaufserlebnis: Persönliche Wünsche, Sonderanfertigungen sowie Markenprodukte, die nicht im Online-Angebot gelistet sind, können direkt angefragt werden. Ein spezialisiertes Team kümmert sich persönlich um jedes Anliegen.

Am Standort Esslingen entsteht zudem eine exklusive Diamond Lounge, die den Fokus auf die Auswahl hochwertiger Diamanten und Farbsteine legt. Der Diamant-Konfigurator wird erweitert, sodass Kunden ihr Schmuckstück nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Ergänzt wird das neue Angebot durch einen neuen Bereich für Verlobungs- und Trauringe, der höchste Beratungskompetenz und maßgeschneiderte Lösungen vereint. Besonders attraktiv: Bis zum 31.03.2026 erhalten Kunden 20 Prozent Rabatt auf alle Trauringe in der neuen Trauring-Lounge. Zusätzlich wird unter allen Trauring-Käufern eine exklusive Wochenendreise nach Paris verlost.

Auf der Webseite von Brogle können Termine reserviert werden - der Online-Shop steht Kunden rund um die Uhr zur Verfügung, vor Ort in Esslingen kann Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstags von 10 bis 17 Uhr eingekauft werden.