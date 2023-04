1 Michael Cohen verlässt das Büro des Staatsanwalts, nachdem er vor einer Grand Jury in New York ausgesagt hat. Der ehemalige US-Präsident Trump verklagt inmitten rechtlicher Turbulenzen seinen ehemaligen Anwalt. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Er galt als «Ausputzer» des Ex-Präsidenten. Doch nach einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit kam es zum Bruch. Nun zieht Donald Trump gegen seinen Ex-Anwalt Michael Cohen vor Gericht.















Link kopiert

Palm Beach - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump verklagt inmitten rechtlicher Turbulenzen seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen. In einer am Mittwoch im US-Bundesstaat Florida eingereichten Zivilklage wirft Trump Cohen unter anderem vor, er habe seine anwaltlichen Pflichten ihm gegenüber verletzt, berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch übereinstimmend. So habe Cohen sich nicht an die Geheimhaltungsvereinbarung mit seinem Klienten gehalten, weil er vertrauliche Informationen weitergegeben und Unwahrheiten verbreitet habe. Dies sei "in böswilliger Absicht und zu völlig eigennützigen Zwecken" geschehen. Trump fordert als Entschädigung und Strafzahlung 500 Millionen Dollar von Cohen.

Cohen ist der Kronzeuge bei der Anklage gegen Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen vergangene Woche in New York. Der heute 56-jährige Cohen hat gestanden, 130.000 Dollar Schweigegeld an Pornostar Stormy Daniels gezahlt zu haben, um zu verhindern, dass sie im Wahlkampf 2016 über ihre angebliche Affäre mit Trump sprach. Cohen wurde am Ende zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, durfte aber wegen der Corona-Pandemie einen Teil der Strafe im Hausarrest absitzen. Er bekannte sich auch schuldig, den Kongress belogen zu haben.

Mehr als ein Jahrzehnt lang arbeitete der Jurist für Trump und war eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Republikaner. Er wurde oft als Trumps "Ausputzer" beschrieben - bis es zum Bruch zwischen beiden kam. Trumps Anwälte stellten Cohens Glaubwürdigkeit zuletzt immer wieder in Frage. Sie argumentieren, er sei bereits des Betruges und der Lüge überführt worden. Wenn es zum Prozess gegen den Ex-Präsidenten kommt, ist zu erwarten, dass dessen Verteidiger versuchen, Cohen als Zeugen darzustellen, dem nicht zu trauen sei und dem es nur um Rache gehe.