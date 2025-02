Justiz: Rapper Asap Rocky in Strafprozess freigesprochen

1 Der Prozess gegen den Rapper endet mit Freispruch. (Archivbild) Foto: Frazer Harrison/Pool Getty Images North America/AP/dpa

Los Angeles - Der US-Rapper Asap Rocky (36) ist in einem Strafprozess um Körperverletzung freigesprochen worden. Die Geschworenen gaben das Urteil nach kurzen Beratungen am Dienstag (Ortszeit) vor Gericht in Los Angeles bekannt. In dem mehrwöchigen Verfahren wegen eines mutmaßlichen Angriffs mit einer Schusswaffe war die Partnerin von Asap Rocky, Sängerin Rihanna, an mehreren Prozesstagen zugegen gewesen.

Der Vorfall liegt mehrere Jahre zurück

Die Vorwürfe bezogen sich auf einen Vorfall in Hollywood im November 2021. Dem Rapper mit bürgerlichem Namen Rakim Mayers wurde zur Last gelegt, in einem Streit mit einem ehemaligen Freund und Kollegen, dem Rapper Asap Relli, eine Waffe gezogen und auf diesen geschossen zu haben. Das Opfer sei dabei an der Hand leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Verteidiger von Asap Rocky hatte der Rapper aber nur eine Requisitenwaffe bei sich, die keine echten Kugeln abgeben konnte. Zwei Mitglieder des Hip-Hop-Kollektivs Asap Mob hatten dies im Zeugenstand unterstrichen.

Im April 2022 war der Rapper in Los Angeles vorübergehend in Gewahrsam genommen und einige Monate später angeklagt worden. Der Musiker stritt die Vorwürfe eines Angriffs mit einer echten Waffe stets ab. Bei einer Verurteilung hätte ihm eine lange Haftstrafe gedroht. Der Rapper hat mit Rihanna zwei kleine Kinder.