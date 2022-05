Junioren-DM in Fellbach

1 Maikel Schirmaier (rechts) und Marcel Kraft haben das Turnier dominiert. Foto: oh

Bei den deutschen Juniorenmeisterschaften im Fellbacher Dream-Bowl hat der Neuhausener Maikel Schirmaier mit seinem Doppel-Partner Marcel Kraft Gold geholt.















Zusammen mit seinem Waiblinger Vereinskollegen und Kumpel Marcel Kraft hat sich das Neuhausener Bowling-Talent Maikel Schirmaier den deutschen Juniorenmeistertitel im Doppel gesichert. Von Beginn an dominierte das Duo den Wettbewerb, der mit Heimvorteil im Bowlingzentrum Dream-Bowl in Fellbach stattfand. Als dann Schirmaier und Kraft, die den Württembergischen Kegler- und Bowling-Verband (WKBV) vertraten, nach dem Finalsieg gegen das Team aus Nordrhein-Westfalen auf der Tribüne standen, war die Freude riesig. „Ich konnte es erst gar nicht glauben“, sagt der 22-jährige Neuhausener. „Erst am nächsten Tag habe ich das realisiert.“