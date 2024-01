Junior-Cup in Sindelfingen: Das Turnier ist erstmals vorab ausverkauft

Junior-Cup in Sindelfingen

1 Für das Turnier im Sindelfinger Glaspalast gibt es keine Tickets mehr. Foto: Baumann

Das gab es noch nie: Beim Hallenfußball-Spektakel im Sindelfingen bleiben am Samstag und Sonntag die Tageskassen geschlossen.











Das Interesse ist so hoch wie nie zuvor: Erstmals überhaupt in der 33-jährigen Geschichte des Junior-Cups ist das Hallenfußball-Turnier im Sindelfinger Glaspalast schon im Vorfeld für beide Tage komplett ausverkauft. Am Samstag und Sonntag (gespielt wird jeweils von 12.30 Uhr bis 18 Uhr) werden keine Tageskassen mehr geöffnet.

Wer also die Auftritte der U-19-Kicker des VfB Stuttgart, des 1. FC Heidenheim, von Bröndby IF und SK Rapid (Gruppe A) sowie Manchester United, SC Freiburg, Union Berlin und Royale Union Saint-Gilloise verfolgen will, dem bleibt nur der Platz vor dem Fernseher oder Laptop – Sport1 überträgt alle Spiele live.

Da der Glaspalast ausverkauft ist, wird es auch in diesem Jahr wieder Probleme bei der Parkplatzsuche geben. Deshalb weist der Veranstalter darauf hin, dass die Eintrittskarte zur Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln berechtigt. Wie in den Vorjahren wird es einen Shuttle-Verkehr zwischen der S-Bahn-Station Maichingen, dem Zusatzparkplatz am Gymnasium Unterrieden und dem Glaspalast geben. Die Busse fahren alle 15 Minuten.