Jungwinzer aus Aichwald: Weinberg auf Ebay Kleinazeigen gekauft – 22-Jähriger bringt Trollinger in Mode

1 Leon Brandl ist erst 22 und bewirtschaftet nebenberuflich einen Weinberg. Sein Trollinger kommt gut an. Foto: Marion Brucker

Leon Brandl aus Aichwald will den ehemals beliebten Trollinger wieder in Mode bringen. Der 22-Jährige hat einen Weinberg gekauft und bringt einen Rosé in die Flasche.











Nomen est Omen. Leon Brandl wohnt im Trollingerweg in Aichwald. Die ehemals beliebte Rebsorte ist ein bisschen aus der Mode gekommen. Brandl hat trotzdem einen Weinberg mit Trollinger-Pflanzen gekauft. Als Rosé bringt sie der 22-Jährige in die Flasche. Er trifft damit nicht nur den Geschmack von Familie und Freunden, sondern trägt auch zur Weinkultur seines Heimatorts bei.