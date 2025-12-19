Junger Unternehmer: Wie ein Esslinger eines der größten Probleme im Unterricht lösen will

Wie ein Esslinger eines der größten Probleme im Unterricht lösen will

1 Die beiden Gründer von Skulio: Teoman Köse und Elias Perez (von links) Foto: Skulio

Wie kann ein Lehrer einer Klasse voller Schüler mit individuellen Bedürfnissen, Stärken und Schwächen gerecht werden? Ein junges Unternehmen aus Esslingen arbeitet an einer Lösung.











Link kopiert

Manche Schüler sind gut in Mathe, andere in Deutsch oder Biologie. Manche haben einen Migrationshintergrund und müssen Deutsch erst noch lernen und wieder andere haben Lernbeeinträchtigungen wie ADHS oder Dyslexie. Alle sitzen zusammen in einer Klasse und müssen auf denselben Wissensstand gebracht werden. Und nur ein Lehrer oder eine Lehrerin soll das im jeweiligen Fach bewerkstelligen? Es ist das bekannte Problem der sogenannten heterogenen Schulklassen. Eine schwierige Aufgabe, bei der doch immer wieder Schüler auf der Strecke bleiben. Der Esslinger Elias Perez will das ändern.