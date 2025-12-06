Junger Stuttgarter erzählt: Bürgergeld-Bezieher selbstkritisch: „Das Jobcenter hat 1000 Augen zugedrückt“
1
Eine Mischung aus Verständnis, Hilfe und Druck hat Scott S. geholfen, sein Leben nach und nach in den Griff zu bekommen. Zu seinem Schutz zeigen wir hier ein Symbolbild. Foto: IMAGO/NurPhoto

Mit der neuen Grundsicherung sollen die Sanktionen für Bezieher härter werden. Scott S., der seit vielen Jahren Bürgergeld bekommt, erzählt, was das für ihn bedeutet.

Es gab viele dieser verpennten Vormittage, an denen Scott S. einen kleinen Arschtritt gebraucht hätte. Bisschen mehr Härte, bisschen mehr Druck. Ne Vaterfigur. So sagt er das. Wenn er mal wieder zu viel gefeiert hatte, der Wecker schrillte, er – das Smartphone noch in der Horizontalen am Ohr – den Termin im Jobcenter absagte und gleich weiter schlief. Dann hätte einer mal Konsequenzen ziehen müssen. Bürgergeld kürzen zum Beispiel.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.