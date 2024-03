Junge WLB spielt „Der Elefant“: Papierflieger gegen die Traurigkeit

1 Das hartnäckige und fantasievolle Mädchen Olive (Alessandra Bosch, links) schafft es tatsächlich ihren depressiven Papa (Julian Häuser) zum Lachen zu bringen. Foto: Björn Klein/WLB

Mit „Der Elefant“ zeigt die Junge Württembergische Landesbühne in Esslingen ein Stück über depressive Eltern und mutige, fantasievolle Kinder.











Was tun, wenn der Papa immer nur herumsitzt und traurig ist? Wie gehen Kinder mit Depressionen um, mit Eltern, die nicht mehr so funktionieren, wie Eltern es eigentlich tun sollten? Mit „Der Elefant“ hat der australische Autor Peter Carnavas ein wunderschönes und mehrfach ausgezeichnetes Kinderbuch über die Traurigkeit geschrieben. Die Regisseurin Laura Tetzlaff hat es jetzt in der Jungen Württembergischen Landesbühne (WLB) in Esslingen auf die Bühne gebracht. Die Kinder im Studio am Blarerplatz – empfohlen wird der Besuch ab einem Alter von acht Jahren – werden es sicher als „das Stück mit den Papierfliegern“ in Erinnerung behalten, die Erwachsenen haben sich derweil heimlich eine Träne aus dem Auge gewischt.