1 Die planen einen Coup: Steffen Lehmitz als Ben und Chiara-Luisa Schrenk als seine coole Gangsta-Oma. Foto: Tobias Metz

Nee, nicht schon wieder! Jeden Freitag schicken ihn seine Eltern zur Großmutter. Worauf der Junge nun wirklich gar keinen Bock hat. Langweilig ist’s da, der Fernseher seit Ewigkeiten kaputt, zu essen gibt’s immer nur Kohl. Da bleibt Ben gar nichts anderes übrig, als nach nahrhaften Alternativen zu suchen. Doch statt Süßigkeiten findet er eine Dose voller Diamanten.

Die Edelsteine rücken Oma in ein ganz anderes Licht. Wo sie die bloß her hat? Na geklaut! Großmutter nutzt ihre Chance: „Ich war die meist gesuchte Juwelenräuberin der Welt!“, erzählt sie dem Enkel, der total geflasht ist von seiner coolen Gangsta-Oma.

Auch Großmütter waren mal jung

„Mit dieser Story finden die Generationen zusammen“, sagt die Regisseurin Dalila Niksic, die „Gangsta-Oma“ nach dem Buch von David Walliams an der Esslinger Jungen WLB fürs Publikum ab acht Jahren inszeniert. Die Premiere findet an diesem Samstag im Studio am Blarerplatz statt. „Ben ist elf, für ihn beginnt die Ablösung von den Eltern“, erklärt Niksic. In dieser Situation finde er eine gemeinsame Ebene, eine gemeinsame Sprache mit der Großmutter – die ihn vorher nicht interessierte.

Zwei beste Gaunerkumpels – und dann geht’s los: Chiara-Luisa Schrenk als Oma und Steffen Lehmitz als Ben. Foto: Tobias Metz

„David Walliams, den in England jedes Kind kennt, verarbeitet darin eigene Erfahrungen“, sagt die Dramaturgin Melina Hüttner. „Auch er war als Junge oft bei seiner Oma und hat sich gelangweilt. Bis sie anfing, von ihrer Jugend im damaligen London zu erzählen.“ Eine wundersame Wandlung: Wenn Kinder davon ausgehen, dass alte Leute immer schon alt waren, habe der kleine David seine Großmutter nun „als junge Frau am Beginn eines spannenden Lebens kennengelernt“.

Der Juwelenraub – ein Riesenspaß

Weil im Stück die Räuberpistole von der Gangsta-Oma die Dinge wendet, muss das Abenteuerspiel weitergehen: Das Enkel-Oma-Trick-Duo plant den Raub der Kronjuwelen – ein Riesenspaß, verspricht die Regisseurin. Zu dem Miriam Brunnerts Ausstattung beitragen will mit vieldeutigen Requisiten und einem Clou: Alle Gegenstände auf der Bühne mit Oma-Bezug werden von einem zehnköpfigen Damen-Team eingehäkelt.

Die Premiere beginnt an diesem Samstag, 4. Oktober, um 15 Uhr im Studio am Blarerplatz der Esslinger Landesbühne. Die nächsten Vorstellungen folgen am 12. Oktober, 2. November und 13. Dezember.