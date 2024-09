Junge WLB Esslingen: Bunter Protest gegen die Zumutungen des Lebens

1 Premierenszene mit (von links) Timo Beyerling (General/Opa), Philip Spreen (Juri/Papa), Nicky Taran (Mona),Julian Häuser (Paul) und Paula Dehner (Maulina Schmitt). Foto: Björn Klein

Das Kinderstück „Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt“, inszeniert von Laura Tetzlaff, hatte an der Jungen WLB Premiere.











Link kopiert

Krasse Einschnitte im Leben einer 13-Jährigen: Erst trennen sich die Eltern, und sie muss mit der Mutter umziehen und die Schule wechseln, dann erfährt sie, dass ihre Mutter unheilbar erkrankt ist und bald sterben wird. In der Kinderbuchreihe „Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt“ von Finn-Ole Heinrich und Dita Zipfel geht die Titelheldin offensiv mit diesen niederschmetternden Ereignissen um. Sie lässt ihren Gefühlen und Ängsten freien Lauf und konfrontiert ihr Umfeld damit. Unter den Tisch gekehrt wird nichts. Paulina – wegen ihrer Direktheit Maulina genannt – verlangt, über alles genau informiert zu sein. So kann sie selbst aktiv mit der Trauer umgehen und reagieren, statt dem Unglück hilflos ausgeliefert zu sein. So lernt sie, dass der Tod nicht das Gegenteil, sondern Teil vom Leben ist.