Sie will fürs Unternehmertum begeistern

1 Sarna Röser vertritt die junge Unternehmergeneration in Deutschland und ist mit dem Preis für Soziale Marktwirtschaft ausgezeichnet worden. Foto: Anne Grossann Fotografie

Sarna Röser ist Unternehmerin, Aufsichtsrätin, Beirätin und gern gesehener Gast in Talkshows. Als Verbandsvorsitzende freut sich die 35-Jährige, dass Väter ihren Töchtern mehr zutrauen. Nun wurde sie mit dem Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung für ihr Engagement für die Soziale Marktwirtschaft geehrt.















Sie ist offen und direkt und voller Tatendrang. Sarna Röser, die im familieneigenen Unternehmen in Mundelsheim am Neckar aufgewachsen ist, liegt nicht nur die eigene Firma am Herzen, sondern auch der Mittelstand. Als Vorsitzende des Verbands der Jungen Unternehmer ist sie die Stimme der jungen Unternehmergeneration. Im Oktober 2022 wurde sie nun mit dem Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung für ihr Engagement für die Soziale Marktwirtschaft geehrt.