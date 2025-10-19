Junge Union Esslingen: Ein Doppelamt für Lukas Schwarz

1 Im Kreis und der Stadt Esslingen für die Junge Union aktiv: Lukas Schwarz. Foto: privat

Der 20-Jährige hat neben seinem Vorsitz der JU Esslingen eine weitere Aufgabe für die Nachwuchsorganisation der CDU übernommen.











Link kopiert

Von Esslingen hinaus in den Kreis: Lukas Schwarz hat nun ein Doppelamt. Der Vorsitzende der Jungen Union (JU) Esslingen wurde zum Kreischef der Nachwuchsorganisation der CDU gewählt.

Er packt sein Amt mit Elan an. Dinge zu hinterfragen, Strukturen zu verändern und vieles, was schon gut laufe, noch besser zu machen, sieht er als seine erste Aufgabe an. Den Wahlkampf im Vorfeld der baden-württembergischen Landtagswahl am Sonntag, 8. März 2026, und die drei Wahlkreise im Kreis Esslingen hat Lukas Schwarz eigenen Angaben zu Folge ebenfalls fest im Blick.

Gegen die Radikalisierung politischer Jugendorganisationen

Kritisch beurteilt der Christdemokrat die gegenwärtige Radikalisierung politischer Jugendorganisationen. Das sei eine ernstzunehmende Gefahr: „Wir als JU wollen dem entgegenwirken und jungen Menschen eine politische Heimat bieten, ohne aberwitzige Ideen, verfassungskritische Kommentare oder Aktionen unterhalb der Gürtellinie.“ Wichtig sei eine realitätsnahe Politik.

Neben Lukas Schwarz als Vorsitzendem gehören der im Amt bestätigte Kreisgeschäftsführer Burak Kahraman sowie die drei stellvertretenden Vorsitzenden Marlon Aras, Martin Kirchner und Jannis Oberth zum Vorstand der Kreis-JU. Gewählt wurden sie von einer Versammlung der Mitglieder der Jungen Union im Kreis Esslingen. Stimmberechtigt waren aber nur die am Wahltag Anwesenden.

Lukas Schwarz ist 20 Jahre alt und studiert im fünften Semester Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg. Er ist auch stellvertretender Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Esslingen.