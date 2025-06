Junge (6) vor den Augen seiner Familie von Zug erfasst

Christian Pavlic/dpa 02.06.2025 - 21:06 Uhr , aktualisiert am 05.06.2025 - 09:00 Uhr

1 Tödliches Zugunglück in Österreich Foto: dpa/Matthias Lauber

Das Kind war mit seiner Familie auf dem Fahrrad unterwegs. An einem Bahnübergang kam es zu dem Unglück. Einsatzkräfte bargen den Jungen, doch sie konnten ihn nicht retten.











Link kopiert

Ein Junge ist in Österreich vor den Augen seiner Familie von einem Zug erfasst und getötet worden. Das Kind war mit seinem Fahrrad unterwegs, als das Unglück in Eferding in Oberösterreich passierte, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr der Presseagentur APA berichtete.

Die Polizei äußerte sich vorerst nicht offiziell zu dem Unfall und zu dem Jungen, der laut APA sechs Jahre alt war. Beamte seien noch am Einsatzort, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Kind in Österreich von Zug erfasst

Der Junge wurde von einem Zug der Linzer Lokalbahn im Bereich eines Bahnüberganges erfasst. Der Übergang sei nicht durch Schranken, aber durch eine Ampel gesichert, die zum Unfallzeitpunkt rot geblinkt habe, teilte der Bahnbetreiber dem Sender ORF mit.

Die alarmierten Einsatzkräfte bargen den Jungen, nachdem sie den Zug mit Hebekissen angehoben hatten, berichtete die APA. Sie konnten sein Leben jedoch nicht mehr retten. Die Angehörigen des Kindes wurden psychologisch betreut.