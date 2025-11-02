Junge Stuttgarterin über ihren Job: 60-Stunden-Woche und hohes Gehalt? – so ist ein Job im Consulting wirklich

60-Stunden-Woche und hohes Gehalt? – so ist ein Job im Consulting wirklich

Laura arbeitet für eine große Beratungsfirma. Ein Traumjob mit vielen Chancen? Die Stuttgarterin spricht offen über den Einstieg, die Arbeitszeiten und das Gehalt.











Laura (Name von der Redaktion geändert) aus Stuttgart ist Mitte 20 und arbeitet seit knapp zwei Jahren im Consulting – genauer gesagt bei einer der sogenannten „Big Four“: Deloitte, Ernst & Young (EY), KPMG oder PricewaterhouseCoopers (PwC). Sie dominieren weltweit den Markt der Wirtschaftsprüfung. Ein Job dort gilt als Karrieresprungbrett, lockt mit guten Gehältern und glänzenden Perspektiven. Gleichzeitig haftet ihm ein anderes Image an: endlose Arbeitsstunden und permanenter Leistungsdruck.