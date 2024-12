Junge Männer stehen vor Gericht: Bandenkrieg im Kreis Esslingen – Was 2024 passiert ist

1 Ein Bandenmitglied im Reichenbacher Molotowcocktail-Prozess gibt sich mit Victoryzeichen siegessicher. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Seit Sommer 2022 schießen im Großraum Stuttgart Mitglieder von zwei Banden aufeinander. Auch Kriegswaffen kamen zum Einsatz. Inzwischen ist es ruhiger geworden. Aber flaut die Gewalt wirklich ab?











Fast zwei Jahre lang hat die Rivalität zwischen zwei Banden in der Region eine beispiellose Gewaltorgie nach sich gezogen. Maschinenpistolen, aber auch Messer und Sprengsätze kamen zum Einsatz. 2024 ist ruhiger geworden. Dass die schießwütigen Gruppierungen nicht verschwunden sind, zeigt der Vorfall am dritten Adventswochenende in Esslingen. Mit einer scharfen Waffe hat ein 27-Jähriger, der diesem Kreis zugeordnet wird, laut Kriminalpolizei nachts mit einer scharfen Waffe in die Luft geschossen und dann ein vorbeifahrendes Auto gekapert. Die Polizei nahm den Mann fest, nach dem tags zuvor bei einer Durchsuchung bereits gesucht worden war. Er soll mit zwei Komplizen, die ebenfalls gefasst wurden, an einer Attacke im Juli 2024 beteiligt gewesen, über die die Polizei keine weiteren Auskünfte gibt.

In Zusammenhang mit der Banden-Fehde sind laut Kriminalpolizei nun insgesamt 90 Haftbefehle vollstreckt worden. Auf beiden Seiten sitzen etliche junge Männer in Untersuchungshaft oder sind zu teils langen Gefängnisstrafen verurteilt.