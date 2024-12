Junge Männer in Stuttgart: Lieber chillen als Schule war ihre Devise – doch das ist vorbei

1 Julius Elser (zweiter von rechts) gibt nie einen jungen Menschen auf, sagen Rim, Anel, Altin (von links) und Robin (rechts) über den Sozialarbeiter. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Vier junge Männer reden über ihre schwierigen Schullaufbahnen, Probleme mit der Polizei und eine Zeit der Perspektivlosigkeit. Und darüber, wie ihnen die Mobile Jugendarbeit einen Weg aus dieser Krise gezeigt hat.











Link kopiert

Rim hat seinen Weg gefunden. Der 19-Jährige besucht die Steinbeisschule in Stuttgart. Er möchte dort das Fachabitur machen und sich dann für einen technischen Studiengang einschreiben. Ein so klares Bild von seiner Zukunft hatte der junge Mann nicht immer vor Augen. „Ab der zehnten Klasse hat es schulisch nicht mehr so geklappt, in der elften Klasse bin ich dann durchgefallen“, erzählt er. In den Gesprächen mit seinen Eltern sei es nur noch um dieses eine Thema gegangen. „Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf Schule“, sagt Rim.