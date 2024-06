Junge Männer im Visier: Polizei beschlagnahmt Softair-Waffen

1 Am Samstagabend hat ein Zeuge die Polizei nach Wendlingen gerufen. Foto: dpa/Daniel Karmann

Täuschend echt aussehende Softair-Waffen hat die Polizei in Wendlingen beschlagnahmt. Mit solchen Imitationen sind vier junge Männer am Samstagabend aufgefallen.











Wie die Polizei mitteilt, sind einem Zeugen am Samstagabend vier junge Männer mit Schusswaffen aufgefallen. Daraufhin hat der Zeuge gegen 20.15 Uhr über den Notruf die Polizei darüber informierte, dass er in Wendlingen im Speckweg in der Nähe vom Freibad und dem Sportpark vier junge Männer mit Schusswaffen an einem Fahrzeug gesehen hätte. Daraufhin ist die Polizei mit starken Einsatzkräften ausgerückt. Vor Ort trafen die Polizeibeamten auf drei 18-jährige Männer sowie einen erst 14-Jährigen. Bei der Kontrolle konnten bei ihnen mehrere täuschend echt aussehende Softair- und Gasdruckwaffen festgestellt werden. Softair-Waffen sind Imitationen realer Schusswaffen, mit denen Plastikkugeln mittels Federkraft, Luft- oder Gasdruck verschossen werden können.

Die Polizei beschlagnahmte die Waffen und belehrte die jungen Männer. Der 14-jährige Jugendliche wurde auf das Polizeirevier Nürtingen gebracht, wo er in die Obhut seiner Eltern übergeben wurde. Gegen die jungen Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Täuschend echtes Aussehen