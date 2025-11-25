Junge Erwachsene lesen: „Ich will auch die dunkle Seite zeigen“ – Wernauerin schreibt Liebesromane

„Ich will auch die dunkle Seite zeigen“ – Wernauerin schreibt Liebesromane

1 Historische Themen bringt Kristin Maciver nicht nur ihrer Generation fesselnd und mit Leidenschaft nahe. Foto: Roberto Bulgrin

Starke Gefühle und die Geschichte Irlands haben Kristin Maciver aus zum Schreiben motiviert. Die New-Adult-Romane der Wernauerin kommen beim Publikum gut an.











Link kopiert

Mit einem tiefen, unvergesslichen Blick auf dem Hurling-Feld beginnt die ungewöhnliche Liebe des Sportlers Ruairi mit Lady Vivienne. Die traditionelle irische Sportart keltischen Ursprungs steht im Mittelpunkt des romantischen Romans der Wernauer Autorin Kristin Maciver. „Als ich in Irland studierte, hat mich ein Freund für das Spiel auf dem Eis begeistert.“ Seit 7000 Jahren hat der Wettstreit mit Ball und Schlägern auf der grünen Insel Tradition.